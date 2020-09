Palermo, il Teramo è alle porte: zero amichevoli e organico da completare, l’esordio in C è un’incognita

“È la settimana più lunga e forse più anomala per il Palermo. Domenica i rosa scenderanno in campo a Teramo e lo faranno senza aver mai affrontato un avversario in quasi sette mesi”.

Apre così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sul Palermo e sull’ormai imminente inizio di campionato. Tra sette giorni la Serie C aprirà, ufficialmente, i battenti: sarà il Teramo – in Abruzzo – a tenere a battesimo ai rosanero all’esordio nella prima giornata. Un inizio strano per Mario Alberto Santana e compagni, che negli ultimi sette mesi hanno disputato solo partitelle in famiglia e allenamenti. Certamente, “non il modo migliore per affrontare il Teramo, che a differenza del Palermo arriverà alla prima giornata di campionato con ben cinque partite sulle gambe”, ma Boscaglia ha le idee chiare e non vuole farsi trovare impreparato per la sua sfida sulla panchina rosanero.

Palermo, Boscaglia tra scelte obbligate e rosa incompleta: così i rosanero potrebbero sfidare il Teramo

L’organico a disposizione del tecnico gelese è ancora da completare, ma la strada tracciata in quel di Petralia Sottana non ha subito deviazioni, dunque, si partirà dall’ormai collaudato 4-2-3-1 con una novità in ogni reparto rispetto alla squadra dello scorso anno. Tuttavia, l’infortunio del terzino albanese e i tasselli rimasti vuoti a due settimane dalla chiusura del calciomercato, spingono il coach ex Trapani a scelte obbligate per ciò che riguarda la formazione. “Doda spalanca le porte all’utilizzo di Accardi sulla fascia destra, a centrocampo Palazzi e Martin si giocano una maglia al fianco di Odjer (aspettando il primo allenamento del ghanese col gruppo), mentre Saraniti ha un posto assicurato in avanti, sia che si giochi con una sola punta che con due attaccanti”, scrive il noto quotidiano.