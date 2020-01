Palermo, il Savoia è sempre lì: i rosanero non incantano, bisogna ridare un gioco alla squadra

“La prima partita del girone di ritorno non cambia di una virgola quanto aveva detto la fine dell’andata. E purtroppo non cambia nemmeno la classifica. Il Palermo vince, ma continua a non piacere“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della gara di ieri dei rosanero al “Barbera” contro il Marsala. Una vittoria che restituisce un po’ di morale alla squadra di Pergolizzi, ma il Savoia, secondo in classifica, non molla la presa. I campani contro il San Tommaso inanellano l’ottava vittoria consecutiva “sarebbe anche il momento di fermarsi…”, si legge.

Gli interrogativi sulla squadra di Pergolizzi, nonostante i tre punti, continuano ad aleggiare. Nemmeno la pausa per le festività ha restituito brillantezza ai rosanero. Il dubbio è che la squadra abbia risentito del richiamo della preparazione e dell’assenza di un faro a centrocampo come Martin: “Ora però vogliamo anche augurarci che il tecnico trovi una nuova chiave per ridare un gioco alla sua squadra. Ieri se n’è visto poco, il Palermo ha vissuto di fiammate“.

Nota lieta il neo acquisto Andrea Silipo, autore del gol del definitivo 3-1, che ha dato ottimi segnali. Intanto da oggi Pergolizzi potrà fare affidamento anche sull’esperto attaccante Roberto Floriano che ieri ha assistito alla gara dalla tribuna. Il compito di Pergolizzi sarà quello di inserirlo al meglio nel gioco dei rosanero, col tecnico che dovrà recuperare psicologicamente anche Ricciardo, apparso ancora una volta sottotono.

Il centravanti ex Cesena non ha infatti voluto calciare il rigore dopo l’errore nell’ultima gara col Troina. La fase offensiva va rivista, nonostante le tre reti qualcosa sembra non funzionare nel verso giusto: “E viste le difficoltà, stupisce che ieri Pergolizzi, a un certo punto, abbia tirato fuori Felici che era stato il migliore del Palermo. Il tecnico ha motivato il cambio spiegando che non giocava più per la squadra. Non fosse arrivata la vittoria…“, conclude il quotidiano.