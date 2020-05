Palermo, il saluto di Pelagotti: “Mi sono innamorato di questa città, non è un addio ma un arrivederci”

Saluti e ringraziamenti in casa Palermo.

In attesa della riunione del Consiglio Federale che il prossimo 3 giugno dovrà pronunciarsi in merito alla proposta da parte della Lega Nazionale Dilettanti di considerare promosse in Serie C tutte le squadre attualmente prime in classifica nei relativi gironi di Serie D, Alberto Pelagotti, su Instagram, si è accodato al lungo messaggio di stima e gratitudine del club di Viale del Fante per esprimere tutta la sua riconoscenza ai compagni di squadra e l’intero staff rosanero, protagonisti principali di questa straordinaria e importante rinascita.

“Tra pochi giorni sarà l’ora di tornare a casa in Toscana dopo tanti mesi. Ma non è assolutamente un addio, soltanto un arrivederci aspettando con impazienza l’inizio della nuova stagione. Sono sincero, non pensavo mai di innamorarmi così tanto di una città e della sua gente che ogni giorno mi ha riempito di affetto. Ho sempre cercato di dare tutto me stesso perchè Palermo ed i palermitani meritano il meglio. Insieme dobbiamo tornare dove questa gloriosa squadra merita di stare. Voglio ringraziare la Proprietà ed i direttori Sagramola e Castagnini, che mi hanno dato questa chance così importante per la mia carriera, ogni singolo compagno di squadra, a partire dal capitano Mario Santana fino ai miei “colleghi” Mattia Fallani e Gabriele Corallo, e tutti coloro che lavorano dietro le quinte: lo staff tecnico, in particolare mister Michele Marotta, un professionista davvero esemplare oltre ad essere una persona perbene; il team manager Andrea Siracusa, che è anche un grandissimo addetto stampa; i medici Roberto Matracia e Giuseppe Puleo ed i fisioterapisti Gianluca Chinnici, Francesco Bruno e Marcello Marcianó, sempre a disposizione ogni giorno dell’anno; i magazzinieri Pasquale Castellana e Franco Salerno, per tutti i momenti divertenti trascorsi insieme.Come disse Shakespeare, “salutarsi è una pena così dolce che ti direi addio fino a domani”. Ma prima…aspettiamo di esultare per l’obiettivo raggiunto. Forza Palermo, sempre e comunque“.

