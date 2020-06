Palermo, il saluto di Fallani: “Stagione indimenticabile, la maglia rosanero ti segna e ti cambia. Adesso…”

Saluti e ringraziamenti in casa Palermo.

In attesa della riunione del Consiglio Federale che il prossimo 3 giugno dovrà pronunciarsi in merito alla proposta da parte della Lega Nazionale Dilettanti di considerare promosse in Serie C tutte le squadre attualmente prime in classifica nei relativi gironi di Serie D, Mattia Fallani, pronto a tornare a casa per le vacanze estive, con lungo messaggio pubblicato sul proprio Instagram ha espresso tutta la sua riconoscenza nei confronti della città, della tifoseria, dei compagni di squadra e dell’intero staff rosanero, protagonisti principali di questa straordinaria e importante rinascita.

“È stato un anno fantastico. La maglia del Palermo pesa, ti segna, ti cambia. Come la sua storia. Unica.

Ho vissuto momenti indimenticabili che non dimenticherò mai. Un Grazie speciale ai miei compagni e a tutto lo staff, che giorno dopo giorno mi hanno aiutato a crescere come calciatore e come Uomo. Adesso manca poco per esultare… l’obiettivo è sempre più vicino!”.

Di seguito, il post in questione.