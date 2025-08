Palermo, il report della seduta odierna

Doppia seduta oggi a Torretta per il Palermo guidato da Filippo Inzaghi.

Al mattino la squadra, divisa in due gruppi, ha alternato un lavoro di forza in palestra ad esercitazioni specifiche per reparti. Nel pomeriggio i rosanero, dopo un riscaldamento con torelli, hanno svolto un esercizio sulla fase difensiva e una partita a tema con le sponde.