Palermo, il presidente Mirri: “Questa maglia rappresenta Palermo”

“Se siamo qui, è perché c’è amore per questi colori e per questa città. Questa maglia rappresenta Palermo, perché Mondello è Palermo. Non credo siano due cose separate. Voler rappresentare, con una maglia, il mare e il verde di Mondello significa raccontare qualcosa che appartiene a ogni palermitano. Non credo esista un palermitano che non conosca Mondello, e non credo esista un palermitano che non la ami. Il fatto che Puma abbia scelto di dare questo valore alla maglia del Palermo è l’ennesima testimonianza dell’amore e dell’affetto che la squadra nutre per la città. Il Palermo è dei palermitani, di quelli che lo amano sempre e comunque, in ogni momento, indipendentemente dai risultati. Siamo caduti, è vero. Ma ci siamo rialzati, e adesso siamo pronti a volare. Forza Palermo!”.