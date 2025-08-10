Palermo, il nuovo speaker sarà Davide Di Sparti

Il Palermo , nella serata di ieri, ha annunciato il nuovo speaker: sarà Davide Di Sparti la voce che riscalderà il tifo rosanero durante l'annuncio delle formazioni e farà emozionare il pubblico nel proclamare il nome del marcatore.

In arte " Kun Dispa ", Davide è un creator attivo principalmente su piattaforme come YouTube e Twitch, dal 2012. Ha sempre pubblicato video riguardanti il Palermo , squadra della quale è molto appassionato, o gameplay, guadagnando circa 300 mila follower. Per lui, quindi, si tratta di un vero e proprio raggiungimento di un sogno, come lui stesso annuncia su Instagram:

“Sono giorni che ho i brividi e un mix di emozioni che non riesco a descrivere. Ho dovuto mantenere il segreto, ma adesso posso dirlo al mondo intero. Ciao, sono Davide, in arte Kun Dispa e sono ufficialmente il nuovo SPEAKER del palermofficial per la stagione che sta per cominciare. Diciamo che iniziare da Palermo–Manchester City fa un certo effetto. Vorrei dire tante di quelle cose, ma non è questo il momento, vi dico solo grazie, grazie di cuore a chi non ha mai smesso di supportarmi e starmi vicino. A tutti i sognatori, non smettete mai. Dalla curva al campo, con un microfono in mano, sono pronto a vivere insieme a voi questo sogno”.