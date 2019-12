Palermo: il numero di spettatori resta da record per la Serie D, ma il “Barbera” non fa più il pienone

“Il Palermo non riesce più a riempire il Barbera“.

Apre così l’edizione de La Repubblica parlando dei numeri che ha fatto registrare allo stadio il nuovo Palermo. Il club rosanero questa estate ha staccato esattamente 10.446 abbonamenti segnando il record della Serie D, precedentemente stabilito dal Parma. Nelle ultime gare, però, oltre la media presenze si è abbassata notevolmente: dai circa diecimila paganti contro il Licata (totale spettatori 19.726), ai poco meno di cinquemila paganti per la partita contro l’Acireale (totale spettatori 15.407).

“Se sia un appagamento da primo posto, visto come traguardo scontato per una società come il Palermo, oppure se sia già finito l’effetto iniziale della passione rosanero non è facile dirlo. Fatto sta che i numeri non mentono e registrano un andamento costante nel calo delle presenze nell’impianto di viale del Fante dopo l’entusiasmo iniziale e il picco raggiunto proprio in occasione della partita contro il Licata“. si legge.

La media spettatori, comunque, è e resta da record per la categoria, con circa 15mila presenze a gara, ma di certo i numeri risultano però essere in flessione. Soprattutto analizzando le gare si cartello, gli scontri diretti, giocati dalla formazione di Pergolizzi. Savoia, Acr Messina e Acireale non hanno spinto il pubblico a riempire gli spalti. Adesso due gare consecutive interne, contro Troina e Marsala (prima gara del girone di ritorno) per invertire il trend.

