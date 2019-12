Palermo, il Natale è alle porte: ecco gli auguri social del club rosanero

Aria di festa in casa Palermo.

Nonostante il girone d’andata non si sia chiuso nel migliore dei modi: domenica, infatti, i rosanero – orfani dell’infortunato Mario Alberto Santana -, contro il Troina al “Renzo Barbera” non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0, è arrivato il momento di staccare la spina. Quattro giorni di pausa per gli uomini di mister Rosario Pergolizzi, che venerdì 27 dicembre torneranno in campo per iniziare a preparare la sfida contro il Marsala, in programma domenica 5 gennaio.

Palermo-Marsala, biglietti in vendita da lunedì 30 dicembre: info, prezzi e dettagli

Vacanze che permetteranno ai rosanero, che da agosto non hanno ancora avuto un attimo di pausa, di rifiatare, riposare ma soprattutto di ricaricare la spina in vista del duro e importante girone di ritorno che li attenderà da gennaio a maggio. Nel frattempo, però, il club rosanero, ha voluto augurare ai tifosi del Palermo un sereno e felice Natale a tinte rosanero attraverso il proprio profilo ‘Instagram’: “Il modo migliore per passare le feste è stare in famiglia. E allora auguri da parte del Palermo a tutti i tifosi rosanero, che insieme sono una famiglia bellissima”.

Di seguito, il post in questione.