Palermo, il momento no di Ricciardo: il centravanti è a caccia del riscatto, non segna su azione da due mesi

“Lontano da casa per cercare la serenità. Ricciardo non segna su azione dal 3 novembre e da allora ha timbrato il cartellino solamente una volta, su calcio di rigore, a Castrovillari“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dell’attuale momento che sta attraversando l’attaccante del Palermo, Giovanni Ricciardo. Il centravanti messinese non segna su azione da più di due mesi, con in mezzo il solo rigore trasformato contro il Castrovillari, che ha consentito ai rosanero di imporsi per uno a zero sul campo della formazione calabrese.

Ricciardo proverà a sboccarsi oggi, lontano dal “Barbera” contro la squadra con la quale ha realizzato il suo primo gol con la maglia del Palermo: “Ricciardo ha oggi una chance colossale: quella di porre fine al proprio digiuno realizzativo contro la peggior difesa del Girone I, quella del San Tommaso“.

Nove gol fin qui in stagione, di cui due in trasferta, questi ultimi utili ai rosanero per uscire a portare a casa due successi contro Castrovillari e Biancavilla. Un momento non certo brillante quello di Ricciardo che nell’ultima gara dello scorso anno ha anche fallito un penalty nel match interno contro il Troina: “L’ultima rete giunta senza rigori risale alla goleada inflitta al Corigliano, quel 6-0 con cui il Palermo celebrò la decima vittoria consecutiva in campionato e Ricciardo realizzò una doppietta“, si legge.

Adesso l’esperto centravanti ex Cesena ha voglia di riscatto per cercare di aiutare i rosanero a conquistare la promozione in Serie C: “Per il Palermo e per Pergolizzi, però, è fondamentale ritrovare le reti del proprio capocannoniere, ad un passo dalla doppia cifra in classifica marcatori“, conclude il quotidiano.