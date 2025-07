Palermo, il messaggio della Curva Nord: “Vogliamo un tifo infernale in ogni occasione”

“Per alcuni è solo calcio d’agosto, per noi è l’inizio di un nuovo percorso che vogliamo trasformare in una cavalcata trionfale e può regalare il sogno ad una città che sembra aver riscoperto l’entusiasmo capace di travolgere tutto. La Curva Nord ha già ricominciato a macinare kilometri per essere presente anche in queste partite precampionato e fare sentire la sua vicinanza, vogliamo che in ogni occasione ci sia tifo infernale, entusiasmo e carica. Il dodicesimo è gia sceso in campo anche se queste sono solo scintille rispetto alla dinamite che siamo, il meglio deve ancora venire, AVANTI CURVA NORD!“.