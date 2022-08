Palermo, il Saric day: arrivo in città e contratto firmato al Barbera. Le ultime

Dario Saric è finalmente un nuovo calciatore del Palermo. Felice epilogo di una trattativa estenuante, con il binomio manageriale rosanero, composto da Leandro Rinaudo e Luciano Zavagno, che ha condotto magistralmente un'operazione non semplice, riuscendo a centrare un obiettivo prioritario in sede di calciomercato. Concorrenza serrata da parte di Sampdoria, Cremonese e Salernitana, ma tempestività e determinazione del club rosanero hanno da subito fatto la differenza costituendo alla distanza fattorini determinanti. Un braccio di ferro fisiologico in sede negoziale con l' Ascoli, legittimamente desideroso di monetizzare al meglio la cessione del cartellino di un pezzo pregiato della rosa di Bucchi , che la società marchigiana ha contribuito a forgiare e valorizzare nel corso di un significativo biennio trascorso in bianconero. Alla fine quadra tra i due club trovata sulla base di circa 1,7 milioni di euro tra parte fissa ed una serie di bonus legati al perseguimento di obiettivi individuali e collettivi.

Quadriennale con il Palermo FC per il talentuoso jolly di centrocampo nato a Cento che andrà da subito ad impreziosire il roster in zona nevralgica a disposizione di Corini. Quinto elemento che completa un reparto già composto da Damiani, Broh e i due nuovi arrivi di assoluto spessore per la categoria, Leo Stulac e Jacopo Segre. Mezzala dotata di fisicità, gamba e buona tecnica di base, Saric può all'occorrenza adattarsi anche nel ruolo di trequartista anomalo, in modalità di guastatore con ottimi tempi di inserimento. L'arrivo a mezzogiorno all'aeroporto Falcone e Borsellino e le prime parole da calciatore del Palermo che lasciano trasparire entusiasmo ed ambizione. Nel 4-3-3 allo studio di Eugenio Corini, Saric rappresenta un profilo di elevare cifra tecnica e di personalità in mediana. Giunto nel capoluogo siciliano, il ragazzo ha raggiunto gli stati generali della MVP United, agenzia che detiene la procura del calciatore, negli uffici dello stadio Renzo Barbera per sottoscrivere il contratto che lo legherà al club targato City Football Group. Tra gli operatori di mercato che hanno seguito da vicino la trattativa anche l'intermediario di mercato Mario Spinelli. Pranzo e qualche ora di riposo nell'albergo che ospita la squadra in attesa del visto da Ascoli che dovrebbe consentirgli già da oggi pomeriggio con i nuovi compagni al squadra al Tenente Onorato di Boccadifalco.