Palermo, il giorno della Serie C: ecco la data del Consiglio federale

“Manca l‘ufficialità, ma di fatto c’è già la data per «festeggiare» la Serie C“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, rivelando la data in cui il Palermo potrebbe esser ufficialmente promosso in Serie C. Il 3 giugno, infatti, è in programma il Consiglio federale in cui verrà valutata la proposta avanza dalla Lega nazionale dilettanti, ovvero quella di promuovere le capoliste dei gironi di Serie D tra le quali naturalmente c’è anche la squadra rosanero.

“Un verdetto che appare scontato, considerando che la Lnd ha un «peso» del 34% nelle votazioni federali e rappresenta di fatto la maggioranza. Le altre leghe, inoltre, non sembrano intenzionate ad opporsi alle proposte dei dilettanti, che per quanto riguarda gli esiti dei campionati presenteranno soltanto richieste relative alla Serie D. Per le altre categorie, dall’Eccellenza in giù, verrà chiesta una delega per decidere promozioni e retrocessioni in base al merito sportivo“.

Insieme al Palermo in C verrano quindi, con tutta probabilità, promosse anche Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto. A meno di clamorose sorprese quindi, i rosanero tra meno di 10 giorni conoscerà il suo futuro e potrà festeggiare il ritorno tra i professionisti.