Palermo, il giorno della Serie C: alle 12 si riunisce il consiglio federale

“L’attesa è finita. Oggi la Figc ratificherà la promozione del Palermo in Serie C, il ritorno dei rosanero tra i professionisti a quasi un anno di distanza da quella maledetta notte della mancata iscrizione in B”.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando delle ultime ore che separano i rosanero dal verdetto ufficiale del consiglio federale, che stabilirà quali saranno le squadre promosse dalla D alla C. La riunione è prevista per le ore 12 e con tutta probabilità il Palermo potrà festeggiare la vittoria del campionato attesa da parte dei tifosi fin dal primo giorno della costituzione della nuova società.

“La promozione del Palermo, in tal senso, non è mai stata messa in dubbio. I rosanero avrebbero mantenuto la prima piazza con qualunque sistema (dall’algoritmo alla media punti), oltre che con quello indicato dalla Lnd, ovvero la classifica al momento dell’interruzione delle attività. Ad ogni modo, essere stati in vetta dalla prima fino all’ultima giornata di campionato ha risolto in anticipo ogni dilemma per il Palermo, che una volta resa nota la volontà delle leghe di non bloccare le promozioni, si è trovato tra le mani un biglietto di sola andata per la Serie C”, si legge.

Oltre ai rosanero, dagli altri gironi di Serie D verranno promosse: Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris e Bitonto. Tema di discussione sarà invece quello legato alle retrocessioni in Eccellenza e alle modalità di ripescaggio in C, situazioni che il club di viale del Fante guarderà da spettatore: “Perché dopo un anno di purgatorio, Palermo è pronta a ritrovarsi in Serie C. Con l’ambizione di essere solo di passaggio”, conclude il quotidiano.