Palermo, il filo diretto con gli “Amici Rosanero”: l’iniziativa del club per i soci dell’azionariato popolare 

Nasce un filo diretto con gli “Amici Rosanero”.

Fulcro dell’avviso pubblico indetto dal Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, per l’aggiudicazione del titolo sportivo della prima realtà calcistica cittadina, punto cardine del progetto Hera Hora del duo composto da Dario Mirri e Tony Di Piazza, l’azionariato popolare rappresenta ormai una realtà ben consolidata nel club rosanero. Sono in totale 453 i soci dell’Associazione Amici Rosanero che, versando una quota minima da 100 euro, sono diventati proprietari di un pacchetto di azioni del Palermo FC, entrando così in possesso dello 0.45% della società. Poco meno di un anno fa, infatti, era stato lo stesso club a deliberare l’ingresso – attraverso l’azionariato – della rappresentanza dei tifosi all’interno del Palermo Fc con un rappresentante nella consulta d’indirizzo della società rosa, già formata da un membro del comune e uno degli azionisti di maggioranza dello stesso club.

A pochi giorni dal ritorno in campo della squadra nel prossimo campionato di Serie C – previsto per il prossimo 27 settembre, il Palermo FC, ha voluto inaugurare un nuovo canale interamente pensato per i soci dell’azionariato popolare e mirato a condividere informazioni sulla squadra e iniziative fuori dal campo. Nel dettaglio, si tratta di una newsletter periodica con news e contenuti esclusivi o in anteprima; una rassegna quotidiana con articoli inerenti il Palermo inviata via Whatsapp e, infine, la pubblicazione sul sito ufficiale del club dell’elenco completo dei soci sostenitori di “Amici Rosanero”.