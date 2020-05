Palermo, il dopo Pergolizzi: la società rosanero inizia a riflettere. Le possibili soluzioni

“Palermo, rebus allenatore“.

Apre così l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parlando dell’attuale situazione legata alla guida tecnica della squadra rosanero. Nonostante l’ormai quasi certo obiettivo promozione raggiunto, difficilmente Rosario Pergolizzi verrà riconfermato. Il tecnico palermitano, infatti “era ritenuto l’uomo adatto per questo specifico campionato, sia per la conoscenza della Serie D che per il suo forte senso di appartenenza e in particolare per le sue abilità a gestire i giovani, arma fondamentale stente le regole dei 4 under obbligatori sempre in campo. Centrata la sua missione, il Palermo lo ringrazierà ma ritiene più adeguato un altro profilo per il campionato successivo“, si legge.

Alla base della decisione, però, c’è un fattore determinante, ovvero che la squadra verrà costruita da Sagramola e Castagnini. Naturalmente verrano prese in considerazione anche le richieste dell’eventuale tecnico ma a scegliere l’ossatura dalla quale partire saranno proprio i due dirigenti del club rosanero, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo.

La certezza è quella che si cercherà qualcosa di diverso rispetto a Pergolizzi, soprattutto per quanto concerne i fattori di esperienza e abilità di comunicazione. Tre le possibili soluzioni vi sono i nomi di Braglia e Auteri (a livello di identikit), oppure un giovane che abbia già dimostrato il suo valore e che sia in grado di guidare una squadra che punta alla vittoria immediata della C.