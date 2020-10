Palermo, il Covid ha decimato la difesa: Pelagotti, Crivello e Almici tra i rosa che si allenano, é emergenza

“Palermo, problema difesa per l’emergenza del Covid”.

Titola così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i fari sul reparto difensivo del Palermo, in sofferenza a causa dei numerosi rosanero colpiti dal Coronavirus. “Il Covid, che nell’ultima settimana ha decimato il Palermo, sembra si sia abbattuto pesantemente sulla difesa ed è lì che servirà al più presto recuperare giocatori quando i rosanero riprenderanno a giocare regolarmente”. Nel frattempo, i giocatori utilizzabili continuano ad allenarsi agli ordini di Filippi, vice di mister Boscaglia, anche lui bloccato in hotel in isolamento.

“Tra uno spostamento e l’altro si distinguono i volti di Pelagotti, Almici e Crivello, poi quelli di Faraone, Palazzi, Broh, Odjer, Kanoute, Valente, Rauti e Saraniti. Una ricostruzione che trova riscontro anche in un video postato l’altro ieri sul profilo Instagram della società che ritrae i giocatori negativi durante una sessione di allenamento. Con due difensori, più il portiere a disposizione serve, dunque, che il Palermo oltre a recuperare tutto l’organico abbia già, nelle prossime ore, buone notizie soprattutto dal reparto arretrato”.

Nel frattempo, nella giornata odierna scadranno i dieci giorni di quarantena disposti dall’Asp di Palermo per i primi quattro calciatori risultati positivi al Covid-19 alla vigilia della sfida contro la Turris, che saranno dunque sottoposti ad un nuovo tampone. Se l’esito del doppio tampone sarà negativo, i calciatori potranno tornare in gruppo, anche se prima dovranno sottoporsi ai nuovi controlli per l’idoneità sportiva. Dai test di oggi “potrebbero uscire alcuni difensori. Dalla distinta della formazione diramata prima della gara mancavano, infatti, Doda, Accardi e Peretti”. In considerazione di quest’ultimo passaggio, “le prime buone notizie per il Palermo potrebbero arrivare nei primi giorni della prossima settimana, per quanto ci sarà da fare una corsa contro il tempo in vista del recupero della gara di Catanzaro in programma mercoledì prossimo, dovuta ai controlli per l’idoneità agonistica”, conclude il noto quotidiano.