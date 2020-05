Palermo, il cordoglio del club per la scomparsa di Andrea Rinaldi: era un ex compagno di Kraja e Rizzo Pinna

Andrea Rinaldi non ce l’ha fatta.

L’ex centrocampista dell’Atalanta Primavera, poi ceduto in prestito al Legnano in Serie D, è morto questa mattina a seguito di un aneurisma cerebrale. Rinaldi aveva solo 19 anni ed ha accusato il malore nella giornata di venerdì nella sua casa di Cermenate (Como) mentre si allenava. A soccorrerlo sono stati i genitori. Il ragazzo era stato ricoverato in condizioni disperate all’Ospedale di Varese, oggi la tragica notizia.

IL CORDOGLIO – “Il Palermo esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa del calciatore Andrea Rinaldi”, ha scritto la società rosanero sul proprio account Twitter. Il classe 2000 era un ex compagno di squadra di Erdis Kraja e Andrea Rizzo Pinna.

IL MESSAGGIO DI KRAJA