Palermo, il cammino identitario di Filippi: numeri e score dell’ex secondo di Boscaglia

I rosanero del patron Mirri hanno sconfitto al “Romeo Menti” la Juve Stabia di Padalino e si apprestano a sfidare l’Avellino al terzo turno dei playoff di Serie C.

I rosanero hanno fatto della discontinuità la caratteristica principale della propria stagione, ma adesso il trend sembra essere stato invertito. A testimoniarlo sono i numeri che “esprimono in pieno la salute di un gruppo che non si cura di avere fuori elementi che apparivano indispensabili sia prima che durante il campionato (sono out Palazzi, Somma, Odjer, Almici, Lucca e Rauti), e che si comporta sempre più da squadra vera, coesa, organizzata“, si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il noto quotidiano punta i riflettori sui numeri di Giacomo Filippi conseguiti alla guida della prima squadra del Palermo. La compagine siciliana ha conseguito quattro vittorie consecutive negli ultimi quattro incontri disputati: un record assoluto che non si palesava dal lontano mese di Settembre. Sono, invece, sette i risultati utili consecutivi considerando anche i pareggi contro Vibonese e Bari intervallati dalla vittoria contro il Foggia.

“Filippi ha trovato quella identità che Boscaglia aveva faticato a creare: il suo score è clamoroso, nelle 12 partite della sua gestione, 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ultima quella di Monopoli con 2 reti nei minuti di recupero“, chiosa il noto quotidiano.

