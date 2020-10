Palermo, il calendario diventa un rebus: per i rosanero si annuncia un lungo e pesante tour de force

“Si cercano gli «slot» liberi. C’è il rebus calendario, per i rosa si annuncia un lungo tour de force”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori su tutte le gare che il Palermo dovrà affrontare una volta rientrato l’allarme Coronavirus. Dopo la partita contro il Potenza – in programma giovedì 29 ottobre alle 15.00 allo Stadio “Renzo Barbera”, la squadra di Roberto Boscaglia sarà attesa da un ciclo di sei partite ogni tre giorni fino al 15 novembre. Dopo la gara contro gli uomini di Somma, infatti, rosanero, ospiteranno la Viterbese, il Catania e la Paganese – rispettivamente 1, 9 e 15 ottobre -, e nel frattempo il 4 andranno a Catanzaro e il 12 in Campania per il match contro la Juve Stabia. Da recuperare, resta dunque, soltanto la gara casalinga contro la Turris.

“Due partite da recuperare e una data già fissata. Il Palermo ha già la certezza di giocare la trasferta di Catanzaro il 4 novembre, ma attende ancora di sapere quando verrà disputata la sfida interna con la Turris, in programma mercoledì scorso e rinviata a causa del focolaio di Covid-19”.

Numeri e date alla mano, il calendario potrebbe venire incontro tanto alla Lega quanto ai rosanero, che domenica 22 novembre riposeranno poichè era in programma il derby contro il Trapani, da poco escluso dall’attuale campionato di Serie C. In quello stesso giorno, la Turris sarà in Sicilia per la sfida contro il Catania, quindi, ad occhio e croce mercoledì 18 o mercoledì 25 potrebbero essere due date utili per il recupero della sesta giornata. In tutto ciò, “bisogna sempre considerare il rischio che anche sul fronte avversario si possano verificare casi di positività come successo a Palermo. Con tutti gli scongiuri del caso, la possibilità di dover rinviare altre gare non può essere esclusa a priori”, conclude il noto quotidiano.