Palermo, il “Barbera” deve tornare ad essere un fortino: il cammino dei rosanero. I numeri

“Il Palermo si prepara a tornare a casa, in quella casa che da fortino è diventata terra di conquista“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando dei risultati ottenuti al “Barbera” dai rosanero nelle ultime gare di campionato. Dopo aver iniziato la stagione con 10 successi consecutivi la squadra di Pergolizzi ha rimediato il ko interno col Savoia, da lì il Palermo in casa ha ottenuto solo quattro punti, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta, oltre sulle rimediata con i campani.

“Un rendimento da retrocessione, quello che il Palermo ha mantenuto tra le mura amiche da quando ha interrotto la propria cavalcata trionfale. Solo tre squadre, nello stesso periodo preso in considerazione, hanno fatto peggio dei rosa davanti al proprio pubblico, e non è un caso che queste tre squadre si trovino attualmente negli ultimi quattro posti in classifica“.

L’unica vittoria è arrivata contro l’Acr Messina per 1-0 grazie alla rete di Felici. Un successo che il Palermo ha dovuto conquistare lottando fino all’ultimo secondo, nonostante i peloritani non abbiano fatto una prestazione degna di nota. Poi il ko con l’Acireale e il pari per 0-0 col Troina con due rigori falliti: il primo da Ricciardo, il secondo da Sforzini.

Un cammino che ha fatto sì che il Savoia recuperasse sui rosanero ben 10 punti, passando da un distacco di 13 lunghezze a soli tre punti. I campani tra le mura amiche hanno ottenuto 23 punti e sono l’unica squadra nel Girone I ad essere imbattuta casa. Il Palermo ha invece ottenuto al “Barbera” 19 punti, frutto di sei successi, un pareggio e due ko.

Un cammino che va immediatamente invertito già a partite dalla prima gara di ritorno contro il Marsala: “Una frenata a dir poco brusca, perché negli ultimi due mesi il rendimento casalingo dei rosa è peggiore solamente rispetto a quello di tre squadre: Palmese, San Tommaso e Roccella sono le uniche ad aver ottenuto meno punti del Palermo nelle ultime quattro partite interne, mentre il Corigliano deve recuperare due sfide“.

