Palermo, il 9 gennaio in campo contro la Cavese: Lancini e Marconi da valutare, Corrado e Almici…

“Per il Palermo proseguono, seppur per pochi altri giorni, le vacanze invernali”.

Scrive così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in casa Palermo. Tra non molto, i rosanero torneranno al lavoro e lo faranno con alcune assenze forzate: in primis Alberto Almici, il terzino infatti dovrà restare ancora fermo ai box a causa della lesione al collaterale mediale rimediata lo scorso 2 dicembre nella sfida casalinga con la Viterbese.

Da valutare anche le condizioni di Nicolò Corrado, “che da settimane è clinicamente guarito dal problema muscolare patito in occasione della sfida con la Paganese, ma dopo lo spezzone di partita giocato in casa della Vibonese è stato nuovamente tenuto fuori”.

Inoltre, restano da tenere sotto osservazione anche le condizioni dei due centrali: Edoardo Lancini e Ivan Marconi, “entrambi hanno lasciato il terreno di gioco anzitempo nel match con i pugliesi per problemi muscolari e il loro stato di forma potrebbe non essere tale da rivederli in campo alla ripresa degli allenamenti, dato che entrambi hanno già avuto problemi simili in passato”.

I prossimi giorni, dunque, daranno indicazioni utili sulle condizioni fisiche dei rosanero attualmente ai box. Resta in trepidante attesa mister Roberto Boscaglia, che al rientro delle vacanze, in occasione della gara contro la Cavese – in programma sabato 9 gennaio a Cava de’ Tirreni allo stadio “Simonetta Lamberti”-, potrebbe trovarsi con una difesa pressoché obbligata.