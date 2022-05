Palermo, il 29 maggio nel destino: dalla finale di Coppa Italia ad Europa e Serie A

La finale di Coppa Italia a Roma contro l'Inter, la promozione in Serie A del 2004 e l'Europa nel 2005, il 29 maggio è, inevitabilmente, la data del destino rosanero

"Ventinove maggio, ancora tu. Non una semplice data, ma un appuntamento che si presenta ciclicamente nella vita ultracentenaria del Palermo". Così l'edizione odierna de La Repubblica-Palermo, che alla vigilia della semifinale di ritorno contro la FeralpiSalò ripercorre la storia rosanero che, senza dubbio, passa anche per il 29 maggio. Non solo perché potrebbe decretare l'accesso del Palermo alla finale per l'accesso in Serie B, ma anche perché, già in passato, questa data ha segnato momenti indelebili nella testa e nei ricordi dei tifosi palermitani.

Quello che ha forse lasciato il segno più marcato, probabilmente, è il 29 maggio del 2004, che ha raccolto una città in festa per l'approdo in Serie A in seguito al match interno contro la Triestina, in un 'Renzo Barbera' ribollente di passione ed emozione a tinte rosa e nere. Doppietta di Luca Toni e grande festa, per una squadra e un popolo che realizzano un sogno.

Appena un anno dopo, il Palermo si rende protagonista di un campionato memorabile e, da neopromossa, accede all'ex Coppa Uefa (oggi Europa League), con Toni e Guidolin assoluti protagonisti di quella cavalcata che, tuttavia, si concluderà con l'addio dei due a fine anno e la chiusura di un ciclo. Sei anni dopo, festa ma stavolta delusione, in quella finale di Coppa Italia contro l'Inter dei giganti Eto'o e Milito che mette un freno ai sogni di gloria nazionali del Palermo. Una Roma invasa dai tifosi palermitani, una sconfitta che forse ha poi definitivamente segnato il declino sempre più veloce del corso Zamparini.

"Nel 2019, sempre il 29 maggio, iniziano i titoli di coda: al Palermo, terzo in B e ai play-off, vengono tolti 20 punti per illeciti amministrativi", finisce qui la storia del US Città di Palermo, costretto a ricominciare dalla Serie D con un progetto tutto nuovo, che potrebbe - dopo tre anni - svoltare proprio domani, in n altro 29 maggio, nel quale un Palermo diverso ma oltremodo seguito si gioca l'accesso alla finale playoff verso la Serie B, con l'obiettivo di scrivere una nuova importante pagina della storia rosanero.