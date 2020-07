Palermo, il 1° novembre 2020 nascerà il museo rosanero. Tarantino: “Seguiamo il modello britannico”

Buone notizie per i tifosi del Palermo.

Tra poco meno di un anno – esattamente il 1° novembre 2020 -, in occasione dei 120 anni del club rosanero, nascerà il museo rosanero allo Stadio “Renzo Barbera”: prende forma, dunque, la bella iniziativa promossa e promessa dal presidente e dal vicepresidente del nuovo Palermo quest’estate, in occasione della presentazione di Hera Hora. Un viaggio nella storia del club rosanero, attraverso maglie, cimeli, memorabilia, foto, ritagli di giornale, contenuti audiovisivi, esperienze interattive e altro ancora. La celebrazione del rosanero come tratto distintivo del Palermo nel mondo. Il museo verrà realizzato con oggetti che verranno messi a disposizione da chi vive la passione per il Palermo non solo durante la partita, ma sette giorni su sette, da sempre.

Un regalo speciale è arrivato anche da Marco Amelia. L’ex portiere, che ha vestito la maglia del Palermo nella stagione 2008/09, lo scorso 6 luglio è stato ospite al Barbera in veste di testimonial del campus organizzato dalla La Cavera Academy. Dopo avere incontrato il presidente rosanero Dario Mirri e il responsabile tecnico del settore giovanile Leandro Rinaudo, il tecnico dell’European Soccer Camp ha consegnato al club di Viale del Fante un paio di guanti autografati utilizzati nel corso dell’annata in Sicilia. Il dono andrà a fare parte della collezione che verrà esposta al Museo della società, la cui apertura è prevista alla fine del 2020.

Il responsabile del progetto, nonché giornalista e storico, Giovanni Tarantino, intervenuto ai microfoni del “Giornale di Sicilia”, ha parlato dell’idea e del modello alla base della realizzazione del museo che aprirà i battenti questo autunno: “L’idea di base è stata quella di creare un museo che non fosse come quelli delle grandi squadre vincitrici di tanti trofei perché, in realtà, il profilo è loser: il Palermo, su sette edizioni del torneo Lipton, ideato dal magnate inglese del tè, ha vinto nel 1915 la sua quinta coppa (mai trovata) aggiudicandosi definitivamente il titolo e, nel 1993, la coppa Italia di Serie C. Il nostro modello è quello delle squadre britanniche, a ogni squadra il suo museo, un museo per ogni squadra”.