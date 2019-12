Palermo, ieri ultimo allenamento a Carini: si torna a Boccadifalco, a breve la firma della convenzione con l’ente militare

“Arrivederci Carini, si torna a Palermo“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del terreno di gioco ne quale si allenerà la squadra di Pergolizzi. La formazione rosanero, dopo aver sostenuto ieri una doppia seduta al “Pasqualino” di Carini, da oggi tornerà a lavorare al “Tenente Onorato” di Boccadifalco, struttura che con tutta probabilità diventerà a breve la sede fissa del Palermo.

L’intesa tra il club di viale del Fante. l’ente militare c’è già da qualche settimana ed a breve tutto verrà messo nero su bianco. Nel frattempo l’esercito ha messo a disposizione il campo per far allenare la squadra di Pergolizzi, in attesa della ratifica della convenzione. “Una soluzione imminente, quella che permetterà agli uomini di Pergolizzi di allenarsi su un campo in erba naturale, senza dover uscire dai confini cittadini“, conclude il quotidiano.