Palermo, ieri allenamento allo stadio delle Palme: oggi si torna a Boccadifalco, Silipo sceglie la maglia numero 30

“Capodanno libero, ma non per tutti. Ieri il Palermo ha proseguito gli allenamenti in vista della sfida di domenica contro il Marsala, anche se Pergolizzi ha concesso una giornata di libertà ai suoi giocatori“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando della preparazione che sta svolgendo la squadra rosanero in vista della sfida di domenica prossima contro il Marsala, gara valida per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D. Ieri, gran parte del gruppo ha sostenuto una seduta dall’allenamento facoltativa allo stadio delle Palme, con la squadra che oggi riprenderà regolarmente a lavorare al “Tenente Onorato” di Boccadifalco.

Calciomercato Palermo: si accelera per Floriano, per il centrocampo idea Sbrissa

Gli unici assenti saranno Mario Alberto Santana e Giammarco Corsino, i quali stanno proseguendo il programma di recupero dai rispettivi infortuni. Oggi, inoltre, Pergolizzi farà le prove generali in vista della sfida contro la compagine trapanese: “Pochi dubbi per il tecnico, che in attacco potrà già contare sull’ultimo arrivato Silipo che ha scelto ma maglia numero 30“, conclude il quotidiano.