Palermo, idee chiare per nuovo tecnico: l’identikit porta a Fabio Caserta. I dettagli

“La lista c’è e, di fatto, anche il contratto“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del prossimo allenatore del Palermo. Il club rosanero, ufficializzata la promozione, è alla ricerca di una nuova guida tecnica per sostituire Rosario Pergolizzi, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. La dirigenza di viale del Fante ha le idee chiare a l’identikit tracciato porta direttamente ad un dei nomi venuti fuori nelle ultime settimane: Fabio Caserta.

Per ammissione dello stesso amministratore delegato, Rinaldo Sagramola, il nuovo allenatore del Palermo sarà un tecnico in grado di far giocare bene la squadra e con un’ottima esperienza in Serie C, parametri che calzano a pennello con l’attuale guida tecnica della Juve Stabia, squadra che tra l’altro tornerà in campo per concludere il campionato cadetto nei prossimi giorni.

“Un primo contatto con Caserta c’è già stato, ma le parti hanno convenuto di aggiornarsi nuovamente al termine della stagione, quando il tecnico della Juve Stabia scioglierà il nodo sul suo futuro. Ha ancora un anno di contratto con i campani, situazione che ha portato il club gialloblù a ribadire ufficialmente il legame con l’allenatore fino al 2021, per allontanare ogni voce sulla sua partenza in una fase delicata della stagione“, si legge.

Gli altri nomi sembrano, inoltre, esclusi per via del contratto che il Palermo vorrebbe offrire al suo prossimo allenatore. Un accordo annuale, come fatto la scorsa estate con Pergolizzi, in maniera tale da valutare successivamente se proseguire il rapporto o no. Boscaglia e Italiano hanno un contratto con Virtus Entella e Spezia fino al 2021 e difficilmente accetterebbero di ripartire dalla C con un’intesa annuale: “Le preferenze, d’altronde, sono già chiare. Per affondare il colpo, però, bisognerà attendere la fine della stagione“, conclude il quotidiano.