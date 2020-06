Palermo, i suggerimenti degli ex rosanero: “Ecco il mix che serve per vincere la Serie C”

Serie C.

Il Palermo, ripartito la scorsa estate dai dilettanti, nella prossima stagione dopo quasi 20 anni tornerà a disputare il campionato di Serie C. Una società nuova con grandi ambizioni e obiettivi che vuole tornare nel calcio che conta nel più breve tempo possibile. Intervistati da La Gazzetta dello Sport, alcuni dei protagonisti dell’ultima annata in terza serie dei rosanero hanno tracciato i profili sia tecnici che caratteriali che servono per vincere il campionato.

BOMBARDINI – “C’era più qualità rispetto ad oggi e tante piazze importanti che rivaleggiavano col Palermo. Penso al Messina, al Catania ma anche ad Ascoli, Avellino, Savoia o Benevento“.

DI DONATO – “Obbligo di vincere? E questa può essere una difficoltà in più perché il Palermo sarà la Juve della Serie C e tutti proveranno a sgambettarlo. Di contro però, ha un pubblico meraviglioso. Noi in casa partivamo dall’1-0. Mi auguro che l’entusiasmo dell’anno scorso accompagni la squadra anche quest’anno. Vincere la C sarà difficile, basti vedere quanti tentativi a vuoto ha fatto il Catania o il Lecce, prima del doppio salto. Cappioli scese dalla A e ci prese per mano. Si divertiva, a Palermo tornò ragazzino e ci trascinò alla vittoria finale“.

SELLA – “Caserta sta facendo bene alla Juve Stabia, è un giovane preparato, mi sembra un profilo ideale per una società ambiziosa come il Palermo. È vero, sarebbe costretto a tornare in C, ma la C a Palermo vale più di una B altrove“.

D’ANTONI – “C’è uno staff di primo livello, sono certo che verrà fatta la scelta giusta. La società è solida, l’ossatura della squadra c’è già. Ora va creato il giusto mix tra gente d’esperienza e giovani di qualità. Spero di vedere una squadra tosta, che non molla mai. Noi avevamo 7 punti di vantaggio e alla fine rischiammo di non farcela. In C la fame agonistica e la determinazione sono fattori cruciali“.

GIAMPIETRO – “Il Palermo ha stravinto la D e ha già dentro dei giocatori importanti. A mio giudizio però servono un regista di categoria superiore, che faccia la differenza in mezzo al campo, e un attaccante capace di realizzare 20 gol“.