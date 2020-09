Palermo, i rosanero fanno sul serio: da domani si torna al “Pasqualino” di Carini. Oggi esami per Doda

Tra sei giorni scatta il semaforo verde e l’esordio in campionato per il Palermo.

L’inizio del campionato di Serie C – in programma domenica 27 settembre – è ormai alle porte: i rosanero, attesi in Abruzzo, arrivano alla gara contro gli di mister senza avere effettuato nessuna amichevole, ma solo test in famiglia e allenamenti di gruppo. Una situazione tanto strana quanto atipica, dovuta all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, che ha destabilizzato gli equilibri del mondo del calcio.

A Teramo, il capitano Mario Alberto Santana e compagni, troveranno un campo con erba sintetica, motivo per cui già da domani i rosanero si alleneranno sul terreno di gioco del “Pasqualino” di Carini che “si adatta meglio alle esigenze di Boscaglia per preparare questa prima gara stagionale”, scrive l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’.

Nel frattempo, Masimiliano Doda, che nel corso del ritiro in quel di Petralia Sottana ha rimediato una lesione alla regione mio-tendinea del bicipite femorale sinistro, oggi si sottoporrà ad esami strumentali per capire come procede il suo infortunio e quali sono ad oggi le sue reali condizioni.

