Palermo, i rosanero chiudono la porta: difesa rinata, nei playoff zero le reti incassate

Il Palermo può puntare sulla propria difesa.

Palermo, è record di successi di fila: quattro vittorie consecutive per la banda di Filippi

Prestazioni incoraggianti quelle offerte dalla retroguardia rosanero che nei due turni dei playoff non hanno subito nemmeno una rete, al pari della Pro Vercelli che ha però disputato una sola gara. Quello 0 nella casella delle reti incassante non è un a novità da quando mister Filippi siede in panchina, infatti nelle ultime 12 uscite in ben 6 occasioni il Palermo è riuscito a mantenere inviolata la propria porta. Un aspetto importante che ha giovato senza dubbio alla seconda parte di campionato dei rosanero che, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, hanno trovato il giusto equilibrio difensivo correggendo alcune sbavature. «I cali di concentrazione visti contro Monopoli e Bari o le distrazioni che potevano costare caro contro la Cavese sembrano essere ormai un brutto ricordo. Contro Teramo e Juve Stabia, Pelagotti e i suoi hanno chiuso la porta a tutti».

Palermo, la rivincita dei ‘ripescati’: da Saraniti e Floriano fino a Lancini, l’arma in più di Filippi