Palermo, i rosanero cambiano casa: da Petralia alla Calabria? Le motivazioni

Il Palermo cambia casa: da Petralia alla Calabria? Il ritiro pre campionato dei rosa inizia a prendere forma

La compagine siciliana ha svolto i due ritiri dell'era Mirri a Petralia Sottana, borgo accogliente sulle Madonie. Per il prossimo pre campionato, però, il Palermo potrebbe essere costretto ad optare per un'alternativa a causa del Covid-19. Le stanze ed i luoghi che hanno ospitato Santana e compagni sono, infatti, state dedicate all'Asp per gli uffici amministrativi del distretto. Un'altra motivazione del papabile cambio di casa è da ricercare nelle dimensioni non regolamentari del campo di Petralia Sottana. L'anno scorso il team allora targato Boscaglia non ha svolto alcuna amichevole pre campionato e questa è stata una delle pecche tangibili riscontrate all'avvio del torneo di Serie C.