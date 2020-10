Palermo, i rosanero affondano sempre di più: la squadra di Boscaglia fatica ad ingranare la marcia giusta

“Il Palermo affonda sempre di più”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Corriere dello Sport’, che punta i riflettori sull’ennesimo ko rosanero, maturato ieri pomeriggio tra le mura dello Stadio “Gustavo Ventura”. Tre sconfitte in quattro gare disputate, un solo punto all’attivo in graduatoria e criticità di ogni sorta, tattiche, tecniche, fisiche e caratteriali. L’ultimo posto in classifica con cui il Palermo di Roberto Boscaglia si trova a dover fare i conti, si contrappone totalmente alle ambizioni di vertice covate ad inizio stagione, ma purtroppo fotografa nitidamente la pochezza dei contenuti tecnici mostrati sin qui dalla formazione siciliana in questo orribile e deludente avvio di stagione.

“La trasferta dell’agognato rilancio dei rosanero conferma, viceversa, le difficoltà d’inizio torneo per il collettivo di Boscaglia, deragliato sul piano caratteriale già dopo il vantaggio pugliese e artefice di uno sterile inseguimento complicato dal raddoppio di Mansour prima dell’ininfluente gol di Luperini a pochi minuti dall’epilogo”.

È bastato un Bisceglie modesto ma ben organizzato per mandare in tilt un Palermo sconnesso, sterile e desolatamente scontato in fase di costruzione, incapace di conferire ritmo, slancio ed incisività alle sue trame offensive. I numeri in casa rosanero iniziano davvero a preoccupare, il club di Viale del Fante fatica ad ingranare la marcia giusta e la classifica diventa sempre più angosciante. Adesso più che mai, bisogna metabolizzare, archiviare e ripartire prima che sia troppo tardi. Il tempo scorre e il campionato non aspetta nessuno.