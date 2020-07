Palermo, i progetti per la Serie C: denominazione, nuovo allenatore e rinforzi. Il punto

“Il Palermo cresce e diventa grande“.

Apre così l’edizione odierna de La Repubblica parlando dei programmi del club rosanero per la prossima stagione. Uno dei primi passi sarà quello di annunciare la nuova denominazione abbandonando la dicitura Società Sportiva Dilettantistica. Tra le ipotesi c’è quella romantica di Società Sportiva Calcio Palermo, mentre l’alternativa è al momento rappresentata da FBC Palermo, per celebrare il 120esimo anniversario dalla nascita del club.

Stabilità la sede del ritiro estivo, che sarà nuovamente a Petralia Sottana, Sagramola e Castagnini hanno iniziato a sondare il terreno per eventuali calciatori che potrebbero andare a rinforzare l’organico, certi della permanenza di alcuni pilastri che hanno guidato la squadra in Serie C: Pelagotti, Crivello, Accardi, Martin, Martinelli, Lancini e Floriano, più alcuni giovani come Doda e Lucca.

Per quanto concerne la guida tecnica in pole c’è sempre Fabio Caserta, attuale allenatore della Juve Stabia. Qualora non si dovesse raggiungere l’accordo con l’ex centrocampista, le alternative non mancano, ma prima la società vuole attendere la decisione finale di Caserta.

“Fra le curiosità spicca quella relativa al costo d’iscrizione: l’anno scorso per partecipare alla serie D il Palermo pagò un milione di euro solamente per l’affiliazione ai quadri federali, quest’ anno per giocare in C i rosanero dovranno farsi carico di una fideiussione da 350 mila euro. Importi e spese per l’allestimento della squadra e la partecipazione al campionato sono al riparo dalle polemiche fra i soci Mirri e Di Piazza visto che sono già stati versati in anticipo dai soci in cassa“, conclude il quotidiano.