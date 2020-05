Palermo, i progetti per il settore giovanile: dal pensionato nel nuovo centro sportivo alla scuola calcio. I dettagli

Di Massimiliano Radicini.

Il Palermo attende notizie dalla Figc e dalla Lega Nazionale Dilettanti per capire in quale campionato giocherà il prossimo anno. I rosanero, prima della sosta forzata dovuta alla diffusione del coronavirus, occupavano il primo posto in classifica nel girone I del campionato di Serie D, posizione che, anche come ribadito più volte dal presidente della Lnd Cosimo Sibilia, garantirà la promozione in Serie C.

A prescindere da ciò, però, bisogna anche capire se la terza serie italiana sarà professionistica o meno. Da questi fattori, infatti, dipenderà anche il lavoro e la programmazione legata al settore giovanile, costruito in pochissimo tempo dal duo Argento-Rinaudo, rispettivamente responsabile del settore giovanile e direttore tecnico, che questa estate hanno sottoposto ad un provino più di 1200 ragazzi per costituire le cinque categorie che hanno poi partecipato ai campionati regionali.

La base per il successo di un club è proprio la forza delle sue fondamenta, ovvero il settore giovanile. Proprio da qui il Palermo vuole partire lavorando sodo e cercando di far fruttare i giovani talenti palermitani. Per fare ciò il club di viale del Fante da diversi mesi sta cercando di trovare un luogo in cui costruire la sua nuova casa dove far crescere i propri ragazzi. Il primo passo è quello di trovare un terreno in cui costruire il nuovo centro sportivo: Monreale, Carini e Torretta, con quest’ultima ipotesi che al momento sembra la più accreditata.

All’interno del centro un ruolo fondamentale sarà ricoperto anche dal pensionato per i ragazzi che vengono da fuori, dove potrà essere data loro tutta l’assistenza necessaria ed evitare lunghi viaggi e sacrifici da parte dei genitori. Un centro moderno e fruibile a 360 gradi, con l’obiettivo di costruirlo nel più breve tempo possibile (difficilmente verrà completato entro il 2020). In attesa di ciò, la società di viale del Fante sembra aver trovato una soluzione temporanea nei campi del Santocanale e del Pasqualino di Carini, strutture utilizzate con costanza anche in questa stagione.

Le categorie dalle quali si ripartirà saranno le stesse di quest’anno: Esordienti 2007, Esordienti 2008, Giovanissimi, Allievi e Under 19, con quest’ultima che però resta ancora in bilico e bisognerà capire se parteciperà al campionato Juniores (per società di Serie D) o Beretti (per società di Lega Pro), tornei completamente diversi sia dal punto di vista degli spostamenti che a livello di competitività delle squadre che vi prendono parte.

In cantiere, inoltre, vi è anche un nuovo progetto: quello della scuola calcio. Naturalmente si tratta di una situazione in fase embrionale ma la società rosanero riflette anche in questo senso per cercare di ampliare il proprio pacchetto e bacino d’utenza. Il Palermo non si ferma, tra prima squadra e settore giovanile il club di viale del Fante programma la prossima stagione…