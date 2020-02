Palermo, i numeri della difesa: i rosanero non sono più la miglior retroguardia del campionato

“Due gol, tutti in una partita. Anche il bunker del Palermo, una volta tanto, è costretto a scricchiolare“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della difesa rosanero. La squadra di Pergolizzi nel match contro la Cittanovese ha incassato due reti nella stessa trasferta per la prima volta in campionato. Prima di domenica scorsa il Palermo lontano dal “Barbera” aveva subito soltanto due gol: l’autorete di Crivello contro il Biancavilla e la rete di Alleruzzo nei minuti finali contro il San Tommaso.

“Non un campanello d’allarme, perché il Palermo alla fine si è imposto con un netto 4-2 e ha saputo rimediare ai propri errori difensivi, però è un segnale di come il punto di forza dei rosa lontano da casa abbia dato un piccolo segno di cedimento“, si legge. Contro la Cittanovese, infatti, la retroguardia rosanero non è stata impeccabile: prima la disattenzione sulla rete di Giaimo, poi il rigore trasformato da Tripicchio, concesso ai calabresi per un fallo di Vaccaro.

Quella del Palermo, quindi, in virtù dei due gol incassati in terra calabrese non è più la miglior difesa del torneo, nonostante in trasferta continui a mantenere il primato. La squadra che ha incassato il minor numero di reti in campionato è adesso il Savoia, con 13 gol subiti, contro i 14 della formazione allenata da Pergolizzi: “Un primato a cui i campani, dopo questo weekend, rinuncerebbero volentieri“, conclude il quotidiano.