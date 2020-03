Palermo, i genitori degli under si preoccupano: “Loro sono sereni, noi non stiamo vivendo bene questa situazione”

Le famiglie.

I calciatori del Palermo sono rimasti ‘bloccati‘ in città ed oltre a non allenarsi non hanno la possibilità di vedere i loro familiari che vivono lontano dal capoluogo siciliano. I genitori più preoccupati naturalmente sono quelli degli under: “Io ho sentito Lorenzo – racconta Federico Lucca, padre del giovane attaccante rosanero – mi ha detto che è uscito solo per la spesa e che stava cucinando con gli altri ragazzi. Mi è sembrato sereno. Nel tempo libero gioca a calcio-tennis nel giardino con i compagni, alla play station o guarda la tv“.

Continui contatti ma per il padre di Lorenzo Lucca, naturalmente, sarebbe meglio avere suo figlio in casa: “Il telefonino e i video aiutano ma non sono tutto. Siamo preoccupati. Sappiamo che a Palermo ha tutta l’assistenza possibile ma in certe situazioni nessuno può sostituirsi ai genitori. Non è lo stesso che stare in famiglia. D’altra parte, qui a Torino potrebbero esserci più complicazioni. Anche noi siamo bloccati. Mia moglie ha chiuso il negozio, io non ho alternative: vendo case e richieste ovviamente non ne arrivano“.

Stesso discorso vale per il classe 2001, Andrea Silipo: “Non la stiamo vivendo bene – ammette la mamma Katia – in un momento del genere, avere un figlio lontano… Andrea è cresciuto in fretta e si preoccupa per noi, ci telefona spesso, era tranquillo. Lo aiuta il carattere. Dolce, sicuro del fatto suo, sa cavarsela in ogni circostanza ed è sincero e spontaneo. Siamo una famiglia semplice, avremmo voluto che tornasse a casa, almeno per qualche giorno. Ma hanno bloccato tutto. I genitori vorrebbero sempre i figli accanto“.