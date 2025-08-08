Palermo, i convocati per la sfida contro il Manchester City

Mediagol
I convocati

Palermo
I convocati del Palermo per la sfida contro il Manchester City in programma domani alle ore 21:00 allo stadio Renzo Barbera
Questi i calciatori del Palermo convocati per la partita contro il Manchester City in programma domani:

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

15 Nicolosi

18 Avena

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

63 Cutrona

77 Di Bartolo

80 Squillacioti

86 Brutto

Federico Di Francesco, in seguito ad un risentimento muscolare accusato in allenamento, è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato un’elongazione all’arto inferiore destro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo.

