Palermo, i convocati per la sfida contro il Manchester City

Questi i calciatori del Palermo convocati per la partita contro il Manchester City in programma domani:
domani alle ore 21:00 allo stadio Renzo Barbera
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
15 Nicolosi
18 Avena
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
22 Bardi
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
63 Cutrona
77 Di Bartolo
80 Squillacioti
86 Brutto
Federico Di Francesco, in seguito ad un risentimento muscolare accusato in allenamento, è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato un’elongazione all’arto inferiore destro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo.
