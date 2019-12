Palermo, i calciatori firmano le maglie da collezione: saranno in vendita nello store del “Barbera”

Maglie da collezione.

Il Palermo è rinato dalla sue ceneri e l’anno in corso traccia e segna in maniera indelebile una delle pagine della storia rosanero. La società di viale del Fante per tale motivo ha deciso di mettere in vendita 300 maglie da collezione autografate da tutti i calciatori della rosa, con il gruppo di Pergolizzi le ha già autografate tutte con tanta pazienza.

La maglia è quella in colorazione rosanero, scelta questa estate dai tifosi rosanero tramite un sondaggio online. Le casacche saranno in vendita nello store del “Barbera” e acquistabili di tifosi al prezzo di 99 euro fino ad esaurimento scorte. Il negozio, il primo ufficiale del nuovo Palermo, sarà aperto dalle 9 alle 16 dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato, mentre sarà chiuso la domenica quando il Palermo giocherà in trasferta.