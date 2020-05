Palermo, i calciatori continuano ad allenarsi: l’attesa per la Serie C e l’incertezza sul futuro

“Ogni giorno che passa rende sempre più improbabile il ritorno in campo della Serie D, ma il rinvio del Consiglio federale non fa altro che tenere in attesa il Palermo e tutti i club dilettantistici, la maggior parte dei quali intenzionata a considerare conclusa la stagione 2019/20“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del futuro del campionato di Serie D, ancora appeso ad un filo, soprattutto in ragione del fatto che tutte le misure ed eventuali protocolli sono relativi, al momento, solo ai tornei professionistici. La decisione definitiva sarebbe dovuta arrivare venerdì ma adesso bisognerà attendere qualche giorno in più per conoscere il verdetto della Figc.

“C’è la consapevolezza diffusa nella quasi totalità delle squadre dilettantistiche di non poter affrontare i costi per garantire una ripresa in tutta sicurezza, motivo alla base di tutta una questione ormai prossima a concludersi. Perché se formalmente la Lnd ha prorogato la sospensione delle attività fino al 18 maggio, la sensazione è che dopo quella data cambierà ben poco rispetto a oggi“, si legge.

A quel punto, qualora si dovesse optare per una sospensione definitiva della Serie D, per il Palermo si spalancherebbero le porte dalla Serie C. A dirlo a più riprese è stato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, che non ha mai messo in dubbio la promozione per le squadre che dominano i rispettivi gironi di D: “Il Palermo sta alla finestra da giorni per poter programmare la prossima stagione in terza serie. Tra mercato, conferme e guida tecnica, il lavoro per il futuro non manca di certo“, conclude il quotidiano.