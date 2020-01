Palermo, ‘guerra’ col Savoia: la sfida a distanza con i campani e la scelta di giocare alle 15

“Si fa in fretta a cambiare idea. Il Palermo si accoda al Savoia, dopo aver inizialmente evitato di «ritardare» le proprie partite di mezz’ora per garantire la contemporaneità con le gare della principale inseguitrice in classifica“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della scelta del club rosanero di posticipare di trenta minuti il fischio d’inizio della gara contro l’FC Messina, partita in programma domenica allo stadio Renzo Barbera. Come richiesto dal Savoia, anche la società di viale del Fante ha deciso di fissare l’inizio del match alle 15, anziché alle 14.30: “Le due contendenti, dunque, giocheranno nuovamente allo stesso orario, come già accaduto nelle due precedenti giornate di campionato. Solo che stavolta rinvieranno entrambe il loro ingresso in campo rispetto all’orario prestabilito“.

UFFICIALE, PALERMO-FC MESSINA: FISCHIO D’INIZIO DOMENICA ALLE ORE 15

Il club rosanero ha, in tal senso, cambiato opinione. Inizialmente, infatti, il Palermo aveva deciso di giocare le partite alle 14.30, come previsto regolarmente da calendario. Ma viste le polemiche abbastanza accesse con la società campana: “Se al «Giraud» si gioca mezz’ora dopo, sarà così anche al «Barbera», per garantire la contemporaneità delle gare tra le principali contendenti per la prima piazza“, scrive il quotidiano.