Palermo, grandi ambizioni: società pronta a lanciare il piano C

“Il Palermo attende solo un segnale poi avrà il via libera per programmare la prossima stagione in Serie C. Sui tempi però non si possono fare anticipazioni“.

Apre così l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, parlando delle difficoltà legate ad una eventuale ripresa del campionato di Serie D, categoria in cui il Palermo è in vetta al girone I. Difficile stabilire cosa accadrà, ma due aspetti sembrano esser certi. Il primo è che “i dilettanti non potrebbero certamente rispettare severissimo protocollo medico che si sta preparando per la Serie A, e dunque il campionato di D non riuscirà a ripartire” e il secondo è che “in ogni caso, delle classifiche per stabilire la partecipazione ai prossimi campionati saranno validate e quindi non ci sarà il ‘congelamento’ di una stagione già disputata per oltre due terzi“.

In buona sostanza se non riprenderà il campionato il Palermo sarebbe promosso in Serie C. Il club rosanero, quindi, pian piano può iniziare a ragionare in ottica della prossima stagione. A livello dirigenziale dovrebbe restare tutto invariato, con Mirri e Di Piazza che sanno bene quanto occorre a livello di investimenti per riuscire a costituire una squadra che possa lottare per la promozione in B.

Quando il futuro sarà delineato uno dei primi punti sarà quello relativo alla guida tecnica. Pergolizzi non è mai stato messo in discussione ed ha mantenuto la squadra in vetta alla classifica della prima giornata di campionato fino allo stop, accumulando anche un vantaggio di sette punti sull’inseguitrice Savoia, ma certamente quando tutto sarà finito il primo aspetto da chiarire sarà proprio quello relativo al del tecnico.