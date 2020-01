Palermo, Giulio Migliaccio torna in città: l’ex centrocampista riceverà il premio “Una vita per il Calcio”

Il 24 marzo si svolgerà a Palermo la “Palermo Football Conference 2020”: evento realizzato in collaborazione con AvvocatiCalcio e l’istituto Salesiano Don Bosco Ranchibile, organizzata da Conference 403. Tra gli ospiti più attesi ci sarà sicuramente lui: Giulio Migliaccio, ex centrocampista rosanero – e beniamino di tutta la tifoseria rosanero – che con la maglia del Palermo ha totalizzato ben 177 presenze e 10 reti tra serie A e Coppe dal 2007 al 2012. Migliaccio, che è stato al “Barbera” lo scorso 26 agosto in occasione de “La Notte dei Campioni”, riceverà il premio”Una vita per il Calcio” realizzato da The Draft by Infinity Global Sports in sinergia con Conference403.

“Abbiamo scelto Migliaccio – ha dichiarato il CEO di Infinity Global Sports Andrea Albertoni – perché incarna i valori del premio: etica, professionalità e dedizione al lavoro. Siamo felici di premiare un grande ex del Palermo proprio a Palermo, dove le manifestazioni di Conference403 rappresentano ormai una bella abitudine che crea movimento in una città che oggi ha fame di calcio vero, un calcio che ha assaporato per anni e dove le auguriamo di ritornare presto”.

È possibile accedere alla manifestazione acquistato il ticket attraverso la pagina Facebook di Conference403, così facendo si contribuirà anche ad aiutare l’Oratorio Santa Chiara di Palermo. Al termine della manifestazione che vedrà coinvolti procuratori sportivi, dirigenti e allenatori, si terrà un sorteggio maglie il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alla struttura salesiana diretta da Don Enzo Volpe. La manifestazione è realizzata da Conference403 in sintonia con AvvocatiCalcio e l’Istituto Salesiano Don Bosco Ranchibile di Palermo.