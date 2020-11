Palermo, Giudice Sportivo: un turno di stop per Odjer. Il centrocampista salterà la gara contro la Paganese

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 13 Novembre 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARA DEL 12 NOVEMBRE 2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

BOSCAGLIA ROBERTO (PALERMO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

ODJER MOSES (PALERMO)