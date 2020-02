Palermo, Giudice Sportivo: un turno di squalifica per Santana. I dettagli

Un turno di squalifica per Mario Alberto Santana.

Il capitano rosanero, attualmente ai box per la rottura del tendine d’Achille segue i suoi compagni in ogni gara, sia interna che esterna. Contro il Licata, però, l’argentino si sarebbe reso protagonista di una “condotta non regolamentare“, a tal punto da spingere il direttore di gara Crezzini ad espellerlo ed il Giudice Sportivo ad infliggergli un turno di stop. In realtà per il Palermo cambia poco o nulla, visto che comunque Santana non sarebbe potuto scendere in campo.

Pe ala sfida contro il Nola, quindi, i rosanero dovranno fare a meno del loro capitano che sarà costretto a seguire la gara dalla tribuna. A rischio squalifica, inoltre, ci sono anche Juan Mauri e Mattia Felici, entrambi giunti alla quarta ammonizione stagionale. Per loro al prossimo giallo scatterà un turno di stop.