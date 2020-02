Palermo, giallo Pelagotti: il duro sfogo sul web cancellato dopo pochi minuti. Le sue parole…

“Uno sfogo in piena regola, che ha resistito sul web giusto qualche manciata di minuti, salvo poi essere cancellato dalla rete”.

Scrive così l’odierna edizione de ‘Il Giornale di Sicilia’, facendo riferimento a quanto accaduto nell’ambiente rosanero dopo l’amaro risultato del ”Dino Liotta”. Due a zero. E’ questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio fra le mura dello Stadio “Dino Liotta”: una caduta tanto inaspettata quanto pesante da accettare, quella del Palermo di Rosario Pergolizzi a Licata, con la formazione agrigentina che ha giocato una partita quasi perfetta e senza sbavature, al contrario dei rosanero apparsi invece confusi, nervosi e poco lucidi. Una sconfitta deludente ma indolore dal punto di vista della classifica, in virtù del ko del Savoia contro l’FC Messina per 1-0. Restano, dunque, sempre sette i punti di distanza tra la capolista e il club di Torre Annunziata, ciò nonostante Alberto Pelagotti non è riuscito a trattenere rabbia e insoddisfazione.

“L’amarezza di Pelagotti dopo la sconfitta rimediata dal Palermo sul campo del Licata è tutta riassunta in un post che lo stesso portiere ha pubblicato su Instagram nella serata di domenica. Nulla di strano, visto che l’estremo difensore toscano è tra i più attivi della squadra sui social network e al termine di ogni gara pubblica sempre le proprie considerazioni, interagendo anche con i tifosi e con i compagni. Stavolta, invece, ha soltanto lanciato un messaggio senza un destinatario ben preciso: «Una sconfitta non vuol dire niente siamo soli, come lo siamo sempre stati. Solo il tempo metterà ognuno al proprio posto: ogni re sul suo trono e ogni pagliaccio nel suo circo». Parole dure, che sono rimaste a disposizione dei suoi followers su Instagram per circa una ventina di minuti, salvo poi fare dietrofront e cancellare il tutto, per evitare di alimentare equivoci sul destinatario delle accuse”.

