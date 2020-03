Palermo, furto al Policlinico: rubati portafogli e telefoni di medici e infermieri in corsia

Vergognoso furto negli uffici del reparto di Medicina d’urgenza del Policlinico di Palermo.

Ieri sera, intorno alle 20,30, un gruppetto di ladri si è introdotto nella palazzina che si affaccia su via del Vespro e, approfittando del fatto che medici e infermieri fossero assorbiti completamente dalle urgenze, hanno saccheggiato gli armadietti della struttura ospedaliera, portando via quattro monitor, due computer e gran parte degli effetti personali del personale sanitario, impegnato a salvare vite umane.

Un gesto deplorevole, che va, dunque, a minacciare ulteriormente la tranquillità e la serenità di chi lavora giorno e notte, incessantemente, per provare a contrastare l’avanzata del Coronavirus, che ormai da un mese a questa parte ha messo in ginocchio l’Italia intera e non solo. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati gli stessi medici in un attimo di pausa, che hanno Immediatamente avvertito i carabinieri della compagnia di piazza Verdi per i rilievi. I militari giunti sul luogo, dopo aver ascoltato il racconto del personale sanitario, hanno acquisito tutte le immagini delle telecamere di sorveglianza per cercare di identificare i colpevoli.