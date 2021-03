Palermo-Foggia, ufficiale il rinvio del match: cluster da Covid 19 in casa pugliese. Il comunicato della Lega Pro

Dopo l’istanza di rinvio del match contro il Palermo inoltrata dal Foggia alla Lega Pro, in ragione del cluster in corso in seno al club pugliese con 13 casi accertati di positività al Covid-19, arriva il comunicato, a firma del presidente Francesco Ghirelli, che ratifica il rinvio a data da destinarsi del match tra la compagine rosanero e la formazione pugliese, originariamente in programma allo Stadio “Renzo Barbera“, lunedì 29 marzo alle ore 21.

Di seguito la nota ufficiale dirmata della Lega Pro.