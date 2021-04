Palermo-Foggia, Filippi: “Idee chiare al 90% sull’11 titolare. Marong? Sfrutteremo il suo entusiasmo. Sulla classifica…”

Parola a Giacomo Filippi.

Mercoledì 14 aprile, alle ore 15.00 allo Stadio “Renzo Barbera”, la compagine rosanero affronterà il Foggia. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Palermo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per il recupero della trentatreesima giornata del Girone C del campionato di Serie C.

MARONG E I DUBBI SULL’11 TITOLARE – “Io e il mio staff abbiamo le idee abbastanza chiare, abbiamo hià in mente al 90% la squadra che dovrà scendere domani in campo. Poi può succedere che nelle ultime 24 ore ci sia un’intuizione dell’ultimo momento. Marong? Secondo me vanno sfruttati il suo entusiasmo e le sue certezze, si sta allenando bene da tempo. L’unica cosa che gli mancava prima era la cattiveria, caratteristica che nell’ultimo periodo è sfociata tanto nel suo atteggiamento. Buba potrà anche essere della partita, viste anche le tante defezioni difensive”.

UN OCCHIO ALLA CLASSIFICA – “La classifica si guarda chiaramente, è normale che a quattro turni dalla fine bisogna fare dei calcoli anche se poi sarà il campo a parlare. Ogni partita però avrà il suo peso specifico e questo dobbiamo anche metterlo in conto. Saraniti? Mi aspetto sempre, come da ogni altro giocatore, che ogni volta che è chiamato in causa deve dare sempre il 150%. Non vorrei che nella testa del giocatore scattasse un qualcosa di anormale, ossia il pensare che stai entrando in campo solo perchè un tuo compagno non può giocare. Foggia? Mi aspetto la solita squadra, una compagine allenata bene che ha delle ottime individualità. Sarà un match tosto e difficile anche perché ci giochiamo un posto importante nella classifica finale. Punta centrale? Abbiamo valutato e stiamo valutando diverse possibilità, da Rauti a Kanoute fino a Saraniti. Sceglieremo quella che ci potrà dare maggiori garanzie”.