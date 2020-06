Palermo, Floriano punto fermo: la Serie C, il fantasma di Bari e la voglia di essere protagonista in rosanero

“Un film che si ripete, ma Floriano stavolta vuole cambiare il finale. Il Palermo in Serie C ci andrà (aspettando l’ufficialità) anche grazie alle sue sei reti nel girone di ritorno, però tra i professionisti stavolta vuole un ruolo da protagonista“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando di Roberto Floriano, attaccante classe 1986 del Palermo. L’ex Bari, arrivato nel corso della finestra di mercato invernale ha subito impressionato per qualità e attaccamento alla maglia rosanero. Otto partite disputate e sei reti, questo il suo bottino nelle poche settimane di campionato prima della sosta forzata dovuta all’emergenza sanitaria.

I fantasmi del passato per Floriano sembrano però riapparire ma il suo obiettivo è quello di scacciarli al più presto. Lo scorso anno, infatti, dopo aver conquistato la promozione col Bari, in C si è dovuto arrendere, accettando proprio il trasferimento in Sicilia, a causa del poco spazio che si era riuscito a ritagliare, nonostante avesse contributo in maniera importate alla vittoria della D dei galletti.

Iniziato con i migliori presupposti possibili il campionato dei pugliesi in terza serie, la società dopo cinque giornate decise di cambiare guada tecnica, passando da Cornacchini a Vivarini. Scelta che comportò anche un cambio di modulo, dal 4-3-3 al 3-5-2, schieramento, quest’ultimo, che non si addice alle caratteristiche di Floriano che, complice anche qualche acciacco, si ritrovò relegato in panchina, decidendo a gennaio di accettare la corte dei rosanero.

“E se il nuovo tecnico non dovesse prevedere un elemento come Floriano nel proprio scacchiere tattico? Un dubbio che rimarrà tale fin quando non si scioglieranno le riserve sul prescelto, sebbene i nomi sondati finora abbiano tutti in comune la tendenza ad utilizzare il 4-3-3 o il 4-3-1-2. Da Boscaglia a Caserta, passando per Italiano, il tridente rimarrebbe un’ipotesi concreta, al massimo con l’adattamento a seconda punta o trequartista“, si legge.

Sta di fatto che il Palermo ha deciso di scommettere su Floriano che sarà una delle poche conferme nel reparto offensivo dei rosanero. Il suo rendimento in Sicilia è stato di livello e le premesse sono più che ottime. Il classe 1986 è rimasto per qualche altro giorno in città con la sua famiglia per godersi un po’ di relax prima di tornare in campo per iniziare a lavorare in vista del suo ritorno in Serie C…