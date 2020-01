Palermo, Floriano è super: dribbling, velocità e gol. E’ lui l’arma in più dei rosanero

“Due presenze e quella sensazione di essere già fondamentale“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando di Roberto Floriano, attaccante del Palermo che domenica ha deciso la sfida contro il Roccella grazie alla trasformazione di un calcio di rigore valso tre punti per i rosanero. La formazione di Pergolizzi con questo successo si è portata a +5 sull’inseguitrice Savoia che ha pareggiato in casa per 0-0 contro il Marina di Ragusa.

Il Palermo quindi può far affidamento su Floriano che fin da subito si è integrato nel gruppo di Pergolizzi. I rosanero avevano la necessità di avere in rosa un calciatore con le sue caratteristiche, capace di saltare l’uomo, creare la superiorità e andare anche in rete. Il tecnico lo ha subito messo a proprio agio, evitando anche di cambiare modulo e passare al 3-5-2, schieramento dove Floriano non riesce ad esprimersi al massimo delle proprie potenzialità.

“Sia in azione personale che servendo i compagni, Floriano ha cambiato volto ad un Palermo che per necessità aveva pure cambiato forma. Una necessità che dovrà durare per almeno altre due gare, dato che Doda resterà un altro mese fermo ai box e Vaccaro salterà per squalifica le gare contro Marina di Ragusa e Fc Messina. Senza esterni da schierare in difesa o a tutta fascia, Pergolizzi potrebbe affidarsi nuovamente alla difesa a 3“, si legge.

Sta di fatto che Floriano ha portato imprevedibilità, velocità e freschezza alla manovra offensiva dei rosanero. Per i rosanero è già elemento imprescindibile: “I tre punti sono arrivati grazie alla sua freddezza sul rigore (chissà che non diventi il rigorista principale, dopo gli errori del girone d’andata) e in neanche due settimane, Floriano sembra essersi già preso il Palermo. Un inizio a dir poco incoraggiante“, conclude il quotidiano.